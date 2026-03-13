Una truffa da 20mila euro ad un'anziana: condannata una 42enne Vibo Valentia. Rito abbreviato, 1 anno e 6 mesi ad una donna di Pago Veiano

Un anno e 6 mesi, contro i 4 chiesti dal Pm. E' la condanna decisa dal gup del Tribunale di Vibo Valentia, escluse le aggravanti e la recidiva, per Sonia Gagliarde( avvocato Laura Cancellieri), 42 anni, di Pago Veiano, che rispondeva di truffa ad un'anziana. L'accusa le era stata contesata nell'aprile 2025, quando i caabinieri l'avevano arrestata – era ai domiciliari, ora revocati – dopo averla trovata in possesso di bracciali, orecchini, spille, anelli e collane, del valore di 20mila euro, sistemati in un portaocchiali custodito in una borsa.

Dalle indagini era emerso che si trattava del bottino di una truffa della quale aveva fatto le spese una pensionata. Un finto carabiniere le aveva telefonato per avvertirla che la figlia aveva causato un incidente nel quale aveva riportato dei danni una persona, e che rischiava l'arresto. Un epilogo, aveva aggiunto, che avrebbe potuto evitare versando 20mila euro ad una collaboratrice del militare che si sarebbe presentata di lì a poco presso la sua abitazione. La malcapitata aveva spiegato di non aver contanti, per questo aveva consegnato alla donna, poi individuata nella 42enne, tutto l'oro che aveva.