Cinghiali in pieno giorno attraversano svincolo tangenziale Ovest - FOTO A Benevento si ripropone il problema degli ungulati che di corsa attraversano le strade

A Benevento si ripropone quasi quotidianamente il problema dei cinghiali che attraversano le strade, anche trafficate, nelle ore serali a ridosso del centro urbano.

Questa mattina due ungulati, all'improvviso, hanno attraversato di corsa lo svincolo di immissione da Santa Clementina sulla Tangenziale Ovest per raggiungere le sterpaglie che costeggiano la trafficata arteria.

Per fortuna evitato l'impatto grazie alla conformazione della strada di immissione alla superstrada che è in salita e in curva ed impone quindi una bassa velocità agli automobilisti. I due cinghiali sono rimasti poi a brucare l'erba fino a salire sulla Tangenziale per poi, per fortuna, tornare indietro per dirigersi nuovamente nelle campagne di Santa Clementina, probabilmente lungo il fiume dove solitamente si possono notare.

In più occasioni vengono segnalati gli ungulati lungo le strade cittadine e spesso, purtroppo, finiscono per scontrarsi con le auto che sopraggiungono e se li trovano all'improvviso sulla carreggiata.

Molto è stato fatto con la caccia di selezione, come la stessa federcaccia qualche settimana fa aveva rimarcato, ma serve ampliare le zone dove i cacciatori selettori possono intervenire.