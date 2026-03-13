Ospedale Fatebenefratelli, Fra Michele Montemurri nuovo Superiore Oggi insediamento. Papa Leone XIV benedice nuovo Governo della Provincia romana dei Fatebenefratelli

Questa mattina a Benevento, presso la sala convegni dell'ospedale Fatebenefratelli ospiterà la cerimonia di saluto del Superiore uscente Fra Lorenzo Antonio Gamos e la presentazione del nuovo Superiore della Provincia Romana M.R.P. Fra Raffaele Benemerito, l'intervento del nuovo Superiore dell'Ospedale FBF di Benevento Fra Michele Montemurri.

Nella giornata di ieri a Roma, intanto, Papa Leone XIV in piazza San Pietro a Roma nel corso dell'udienza generale ha accolto una delegazione della Provincia Romana dei Fatebenefratelli guidata dal Superiore Provinciale Fra Raffaele Benemerito composta da tutti i responsabili degli Ospedali che ne fanno parte “San Pietro (Roma), Sacro Cuore di Gesù (Benevento), Buccheri La Ferla (Palermo), Madonna del Buon Consiglio (Napoli) e l'Istituto San Giovanni di Dio (Genzano – Roma).

"Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana, in particolare saluto i Religiosi Fatebenefratelli che ringrazio per il prezioso servizio specialmente in favore delle persone più fragili".

Questo il saluto del Papa coinciso con la celebrazione della solennità di San Giovanni di Dio, fondatore dell'Ordine Ospedaliero dei Fatebenefratelli.

L'incontro con Papa Leone XIV e la sua solenne benedizione avviano il cammino del nuovo Governo della Provincia Romana dei Fatebenefratelli.

Durante il saluto individuale del Santo Padre è stato presentato il primo “filippino” al vertice della Provincia Romana dei FBF, Fra Raffaele Benemerito, che dal giorno successivo ha subito provveduto ad insediare i nuovi superiori locali secondo il seguente calendario: il 12 marzo a Roma fra Lorenzo Antonio Gamos, il 13 marzo a Benevento Fra Michele Montemurri, il 16 marzo a Napoli fra Massimo Scribano, il 17 marzo a Palermo fra Harold Alquicer ed il 19 marzo a Genzano di Roma fra Gianmarco Languez.