Comuni, Matera (FdI): "Dal Governo risorse per la sicurezza del territorio Sono 44 i progetti finanziati: quasi la metà nel Sannio

“La pubblicazione, da parte del Ministero dell’Interno, della graduatoria relativa ai contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio per le annualità 2026, 2027 e 2028, rappresenta una notizia estremamente positiva per il Sannio”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera, Segretario d’Aula del Senato e Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Sannio.

“Nel nostro territorio - spiega Matera - risultano finanziati ben 44 progetti, che coinvolgono quasi la metà dei comuni della provincia di Benevento. Si tratta di interventi fondamentali per la messa in sicurezza del territorio, per la prevenzione del dissesto idrogeologico e per la tutela delle infrastrutture pubbliche, che consentiranno alle amministrazioni locali di realizzare opere attese da anni.

Parliamo di risorse importanti - prosegue - che permetteranno ai sindaci di intervenire concretamente su criticità che troppo spesso si trascinano da tempo e che incidono sulla sicurezza delle comunità locali. Dopo anni di incuria e di interventi frammentari, oggi grazie all’azione del Governo si mettono finalmente a disposizione degli enti locali risorse concrete.

È la dimostrazione - aggiunge Matera - della grande attenzione che il Governo Meloni sta riservando ai territori e agli enti locali, riconoscendo il ruolo fondamentale dei comuni nella salvaguardia del territorio.

Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al sottosegretario Wanda Ferro per il lavoro svolto e per l’impegno costante nel lavorare in sinergia con gli Enti locali - conclude - in modo che queste risorse possano tradursi in opere concrete e in un miglioramento reale della sicurezza e della qualità della vita delle comunità del Sannio”.