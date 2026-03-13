Mitigazione del rischio idrogeologico, un milione di euro per Pago Veiano Il sindaco De Ieso: risultato importante per la tutela del territorio

Il Comune di Pago Veiano ha ottenuto un finanziamento di 999.870,55 euro per un intervento di mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza di alcune strade rurali del territorio comunale.

Il progetto finanziato riguarda la “Mitigazione del rischio idrogeologico per la messa in sicurezza e consolidamento delle strade rurali site in C.da Vallone, C.da Corticinto, C.da Pescheta, Via Creti, Via Bosco, località Piana Romana–Terraloggia- Torre”, e consentirà di intervenire su tratti della viabilità rurale particolarmente esposti a criticità legate al dissesto idrogeologico.

“Si tratta di un risultato importante per il nostro Comune – dichiara il sindaco, Mauro De Ieso – che premia il lavoro di progettazione e programmazione portato avanti dall’Amministrazione Comunale. Intercettare risorse di questo tipo significa poter intervenire concretamente per migliorare la sicurezza del territorio e delle infrastrutture”.

“Questo finanziamento – aggiunge il primo cittadino – ci consentirà di realizzare opere utili per la tutela del territorio e per la sicurezza della nostra comunità, in particolare nelle aree rurali che rappresentano una parte importante del nostro patrimonio e della nostra economia”.