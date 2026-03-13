Mitigazione del rischio idrogeologico, un milione di euro per Pago Veiano

Il sindaco De Ieso: risultato importante per la tutela del territorio

mitigazione del rischio idrogeologico un milione di euro per pago veiano
Pago Veiano.  

Il Comune di Pago Veiano ha ottenuto un finanziamento di 999.870,55 euro per un intervento di mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza di alcune strade rurali del territorio comunale.
Il progetto finanziato riguarda la “Mitigazione del rischio idrogeologico per la messa in sicurezza e consolidamento delle strade rurali site in C.da Vallone, C.da Corticinto, C.da Pescheta, Via Creti, Via Bosco, località Piana Romana–Terraloggia- Torre”, e consentirà di intervenire su tratti della viabilità rurale particolarmente esposti a criticità legate al dissesto idrogeologico.
“Si tratta di un risultato importante per il nostro Comune – dichiara il sindaco, Mauro De Ieso – che premia il lavoro di progettazione e programmazione portato avanti dall’Amministrazione Comunale. Intercettare risorse di questo tipo significa poter intervenire concretamente per migliorare la sicurezza del territorio e delle infrastrutture”.
“Questo finanziamento – aggiunge il primo cittadino – ci consentirà di realizzare opere utili per la tutela del territorio e per la sicurezza della nostra comunità, in particolare nelle aree rurali che rappresentano una parte importante del nostro patrimonio e della nostra economia”.

Ultime Notizie