Ospedale Sant'Agata: il prefetto informa la Regione Il Movimento civico per l'ospedale tiene alta l'attenzione

La questione del pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Agata de' Goti, aperto solo dalle 8 alle 18, ancora al centro delle sollecitazioni dei cittadini.

In dettaglio il Movimento Civico per l'Ospedale che si batte per la piena riattivazione del Sant'Alfonso Maria de' Liguori ha il punto sulle sollecitazioni istituzionali che hanno trovato riscontro negli ultimi giorni.

La vicinanza del Prefetto di Benevento

“Dopo la nota ufficiale inviata nei giorni scorsi, relativa alle problematiche dell'Azienda Ospedaliera San Pio, abbiamo ricevuto una comunicazione diretta da parte della Prefettura di Benevento. Il Prefetto ha manifestato la propria vicinanza alle istanze portate avanti dal Movimento, confermando di aver già provveduto a informare ufficialmente la Segreteria della Giunta Regionale della Campania in merito alle gravi criticità che affliggono il nostro territorio, con particolare riferimento alla situazione emergenziale del Pronto Soccorso”.

Così il Movimento riguardo all'interessamento del prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella sul tema.

Impegno costante nel monitorare la situazione

E ancora “Ci è stato assicurato un impegno costante nel monitorare l'evoluzione della situazione, garantendo che l'attenzione delle istituzioni resti alta. Ringraziamo il Prefetto per l'attenzione e la cortesia che ci ha riservato. Come Movimento Civico continueremo a lavorare affinché la voce della nostra comunità non resti inascoltata. Il nostro impegno è chiaro: coinvolgere ogni livello istituzionale e presidiare tutti i tavoli decisionali finché non avremo risposte concrete e soluzioni definitive per il nostro ospedale”.