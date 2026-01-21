Confindustria Benevento: ecco la squadra che affiancherà il presidente Esposito Il Consiglio Generale degli industriali sanniti ha approvato il bilancio e designato la squadra

Questo pomeriggio si è riunito il Consiglio Generale di Confindustria Benevento per procedere all’approvazione del bilancio consuntivo 2025 e alla designazione della squadra, che affiancherà il futuro presidente Andrea Esposito alla guida di Confindustria Benevento per il prossimo mandato di presidenza.

Si tratta di un passaggio statutario necessario, prima dell’Assemblea generale dei soci convocata per il prossimo 19 febbraio.

A guidare i lavori Oreste Vigorito che ha presentato le risultanze economiche di una associazione sana, fortemente patrimonializzata e in crescita per numero di associati e ricavi, in grado di sostenere e assorbire in soli due anni anche l’investimento significativo della sede. Per questi risultati Vigorito ha ringraziato tutte le aziende che in questi anni gli hanno dato fiducia anche con la loro iscrizione, portando il numero di associati a numeri mai ottenuti.

Molto positivi anche i risultati delle due partecipate Unindustria Servizi SRL e Imprenditori Sanniti Insieme SRL, sia per attività messe in campo che per solidità contabile.

Il presidente designato Andrea Esposito, ha presentato la squadra che lo affiancherà nel prossimo quadriennio, una scelta non semplice viste le numerose personalità imprenditoriali che esprime la provincia di Benevento, ma che si è ispirata ad alcuni principi cardine: continuità con la squadra attuale, maggiore presenza femminile e un giusto equilibrio, sia territoriale che settoriale, nella rappresentanza.

L’obiettivo sarà quello di favorire, con un metodo di lavoro snello e informale, la più ampia partecipazione degli imprenditori alla vita associativa, affinché essi possano liberamente contribuire con idee e iniziative alle azioni di rappresentanza e di servizio di Confindustria Benevento.

Scelto anche il logo per celebrare i 100 anni di Confindustria Benevento che sarà ufficialmente presentato in occasione della prossima assemblea.

La squadra di presidenza risulta, dunque, composta dal Past President (Oreste Vigorito), da tre Vice Presidenti di diritto (Flavian Basile in qualità di Presidente di Ance Benevento; Alessio Zollo in qualità di Presidente dei Giovani Imprenditori e Clementina Donisi in qualità di Presidente della Piccola Industria) e da otto Vice Presidenti scelti direttamente dal Presidente designato:

Claudio Monteforte – IDNAMIC – Pietrelcina in qualità di Vicario; Gerardo Casucci – Clinica SAN FRANCESCO - Telese Terme; Francesca Chianello – ETAC – Benevento; Vincenzo Donatiello – INCAS Caffè – Benevento; Eleonora Iannace – Consorzio Stabile Conservazione e Restauri GANOSIS – San Leucio del Sannio; Filippo Liverini – MANGIMI LIVERINI – Telese Terme; Giuseppe Mauro – AVICOLA MAURO – Paolisi; Piero Porcaro – TECNOBIOS – Apollosa.

Il Presidente designato ha anche provveduto ad indicare nel Consiglio Generale due membri di sua fiducia nelle persone di Domenico Abbatiello – IDAL e Fulvio Rillo – Gruppo RILLO.