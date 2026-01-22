A Benevento per la carta d'identità elettronica necessario "pagamento analogico" L'amaro sfogo dell'ingegnere Nicola Quarantiello: l'Ufficio anagrafe non ha il Pos

Presso l'ufficio Anagrafe del Comune di Benevento non è possibile pagare con bancomat o carta di credito. Per le carte d'identità elettroniche o altri documenti, infatti, si può pagare solo in contanti per via della mancanza del Pos.

Di qui l'amarezza di un utente che chiede agli uffici di attivare il pagamento elettronico proprio per snellire le procedure ed evitare “episodi imbarazzanti” come li ha definiti l'ingegnere Nicola Quarantiello che racconta l'accaduto: “Oggi mi sono recato all'ufficio anagrafe del Comune di Benevento per richiedere la Carta di Identità Elettronica (CIE).

La procedura ha comportato la consegna della canonica fototessera e la sottoscrizione di alcuni moduli (cartacei). Sin qui tutto nella normalità, tra l'altro con un piacevole scambio di battute con l'operatore di sportello, fino a quando non siamo arrivati al momento del pagamento che non è stato possibile processare con carta di credito o bancomat. E' stato solo grazie al prestito di denaro contante, gentilmente concesso dalla persona che mi ha accompagnato, che ho potuto portare a termine la pratica di richiesta evitando, pertanto, di dover ripetere l'intero processo nel caso non avessi portato a termine il pagamento del dovuto.

Colgo pertanto l'occasione - conclude il professionista di Benevento - per invitare gli uffici competenti a mettere in campo i metodi, i processi e le tecnologie necessarie all'erogazione dei pagamenti elettronici da parte dei cittadini, trattandosi di strumenti altresì utili (a maggior ragione negli uffici pubblici) all'agevolazione, allo snellimento ed alla semplificazione di processi amministrativi e procedure operative”.