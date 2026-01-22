Confindustria, Errico (FI): "Andrea Esposito profilo autorevole per il futuro" “Il progetto programmatico si muove nella cornice di continuità, valorizzando il lavoro svolto"

Il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico rivolge un augurio di buon lavoro al presidente Andrea Esposito e alla nuova governance di Confindustria Benevento, chiamata, a breve, a guidare l’associazione in una fase cruciale per il tessuto produttivo sannita.

“La designazione di Andrea Esposito - dichiara Errico - rappresenta una scelta di qualità e di continuità, fondata su un profilo solido e su una lunga esperienza maturata all’interno di Confindustria Benevento e nel dialogo con le istituzioni».

Già vicepresidente dal 2017, durante le presidenze di Filippo Liverini e di Oreste Vigorito, Esposito arriva alla guida dell’associazione forte di un percorso associativo e istituzionale che garantisce competenza, visione e capacità di rappresentanza. Errico sottolinea come le priorità individuate dal nuovo presidente - territorio, innovazione e competitività - intercettino in modo puntuale le sfide che attendono il Sannio: “Sono direttrici strategiche decisive per rafforzare il ruolo di Confindustria Benevento come interlocutore autorevole delle istituzioni, punto di riferimento per il sistema imprenditoriale e motore di sviluppo sostenibile e occupazione di qualità”. “Il progetto programmatico - aggiunge il consigliere regionale - si muove nella cornice di continuità, valorizzando il lavoro svolto negli ultimi anni ma con uno sguardo chiaramente rivolto al futuro. È una impostazione che condivido e che merita il massimo sostegno”.

Errico conferma infine piena disponibilità sul piano istituzionale a collaborare con il presidente Esposito e con l’intera squadra di Confindustria Benevento: “Il confronto tra istituzioni regionali e mondo produttivo è essenziale per costruire politiche efficaci a sostegno delle imprese, dell’innovazione e della crescita del territorio sannita”.