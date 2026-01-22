Confindustria, Errico (FI): "Andrea Esposito profilo autorevole per il futuro"

Il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico rivolge un augurio di buon lavoro al presidente Andrea Esposito e alla nuova governance di Confindustria Benevento, chiamata, a breve, a guidare l’associazione in una fase cruciale per il tessuto produttivo sannita.
“La designazione di Andrea Esposito - dichiara Errico - rappresenta una scelta di qualità e di continuità, fondata su un profilo solido e su una lunga esperienza maturata all’interno di Confindustria Benevento e nel dialogo con le istituzioni».
Già vicepresidente dal 2017, durante le presidenze di Filippo Liverini e di Oreste Vigorito, Esposito arriva alla guida dell’associazione forte di un percorso associativo e istituzionale che garantisce competenza, visione e capacità di rappresentanza. Errico sottolinea come le priorità individuate dal nuovo presidente - territorio, innovazione e competitività - intercettino in modo puntuale le sfide che attendono il Sannio: “Sono direttrici strategiche decisive per rafforzare il ruolo di Confindustria Benevento come interlocutore autorevole delle istituzioni, punto di riferimento per il sistema imprenditoriale e motore di sviluppo sostenibile e occupazione di qualità”. “Il progetto programmatico - aggiunge il consigliere regionale - si muove nella cornice di continuità, valorizzando il lavoro svolto negli ultimi anni ma con uno sguardo chiaramente rivolto al futuro. È una impostazione che condivido e che merita il massimo sostegno”.
Errico conferma infine piena disponibilità sul piano istituzionale a collaborare con il presidente Esposito e con l’intera squadra di Confindustria Benevento: “Il confronto tra istituzioni regionali e mondo produttivo è essenziale per costruire politiche efficaci a sostegno delle imprese, dell’innovazione e della crescita del territorio sannita”.