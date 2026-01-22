Dugenta, caos mezzi in colonna sulla Provinciale: interviene il Comune Di Cerbo: siamo al lavoro per garantire condizioni di maggiore sicurezza per residenti

Il sindaco Clemente Di Cerbo ha indirizzato una lettera a tutti i cittadini di Dugenta per informare la sua comunità sulle attività messe incampo per affrontare e risolvere la situazione di emergenza che si è venuta a creare sul territorio comunale ed in particolare lungo la strada provinciale, in prossimità del cimitero, dove «si registra con frequenza la presenza di colonne di automezzi in sosta, diretti alla cava ivi ubicata e impiegati nelle attività di riempimento della stessa, connesse ai lavori di realizzazione della linea AV/AC Napoli-Bari». Colonne che soprattutto al mattino rendono difficoltoso e pericolo il passaggio degli automobilisti con i mezzi pesanti in coda fino al centro cittadino.

«Il Sindaco - si legge nella lettera ai cittadini -, sin dal primo manifestarsi delle problematiche segnalate, ha provveduto a interfacciarsi formalmente con gli Enti competenti, trasmettendo numerose note alla Provincia, in qualità di ente proprietario e gestore della strada, nonché al Prefetto, al fine di rappresentare le difficoltà riscontrate e richiedere interventi urgenti a tutela della sicurezza stradale e dell'ordine pubblico. Interlocuzioni sono tuttora in corso e mirano all'individuazione di soluzioni condivise e strutturali, idonee a prevenire il ripetersi delle criticità e a garantire condizioni di maggiore sicurezza per residenti, utenti della strada e operatori. L'Amministrazione Comunale continuerà a seguire con la massima attenzione l'evolversi della situazione, mantenendo un costante dialogo con la Provincia e con le Autorità di pubblica sicurezza, nella consapevolezza dell'importanza della problematica e dell'impatto che la stessa ha sulla vita quotidiana della comunità».

Tra le iniziative intraprese dal sindaco Di Cerbo anche una recente missiva indirizzata alla Prefettura di Benevento ed alla Provincia di Benevento per rappresentare come la situazione di criticità della viabilità del territorio del Comune di Dugenta a seguito dei lavori per la linea AV/AC Napoli - Bari, già segnalata in passato, si sia ulteriormente aggravata e richiedere «la convocazione di un tavolo tecnico interistituzionale, finalizzato all'individuazione di soluzioni condivise e strutturali, idonee a prevenire il reiterarsi delle criticità segnalate e a scongiurare potenziali pregiudizi per la sicurezza stradale e per l'ordine e la sicurezza pubblica».

«Qualora non dovessero emergere novità e soluzioni - spiega Clemente Di Cerbo - sono pronto a firmare un’ordinanza per vietare lo sversamento nella cava e bloccare l’accesso sul territorio comunale di questi mezzi pesanti».

Ed in merito al comunicato stampa diffuso dal presidente della Provincia Nino Lombardi per protestare rispetto al mancato riconoscimento alla Rocca dei Rettori dei fondi per il ristoro dei danni subiti dalle strade provinciali a causa dei lavori per l’Alta Velocità, Di Cerbo commenta così: «l’iniziativa del Presidente Lombardi mi trova pienamente d’accordo e do atto al presidente di sostenere sempre le istanze del territorio».