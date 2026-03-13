Restyling della segnaletica orizzontale, dal 16 marzo al via a Benevento Si parte dal viale Mellusi: ecco tutte le zone interessate

A partire dalle 20 di lunedì 16 marzo, lungo viale Mellusi, limitatamente al lato destro della carreggiata nel senso di marcia da incrocio con via Meomartini in direzione piazza Risorgimento, scatteranno limitazioni alla sosta sui tratti che fino all'alba di sabato 21 marzo saranno di volta in volta interessati dai lavori di restyling della segnaletica orizzontale degli stalli sosta a pagamento, degli stalli sosta libera e degli stalli riservati ai residenti autorizzati mediante la concomitante messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali e degli incroci ivi adiacenti.



L'intervento sarà attuato nella fascia oraria notturna, come già avvenuto lungo via Delcogliano e via Pacevecchia.

Pertanto, i divieti saranno vigenti esclusivamente nei giorni effettivi di lavoro dal lunedì al venerdì, dalle ore 20:00 alle ore 6:00 del giorno successivo.

Al termine della prima tranche di intervento su via Delcogliano e via Pacevecchia, i lavori proseguiranno nelle seguenti arterie cittadine secondo cronoprogrammi specifici che nell'imminenza dell'esecuzione saranno preventivamente preannunciati alla cittadinanza interessata:

- piazzale Catullo;

- piazza Cardinal Pacca, via Posillipo, corso Dante e zona Duomo;

- piazza Risorgimento, via Calandra, via Mustilli e via Pertini;

- via Flora, via De Caro e via Salvator Rosa;

- viale Atlantici e viale Martiri d'Ungheria;

- via Porta Rufina, via delle Poste e via delle Puglie;

- viale Principe di Napoli.