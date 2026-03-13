Dalla passione per la finanza all'impegno sul territorio di Liverini Confindustria Benevento. Le nuove sfide aziendali ed associative del vicepresidente

Filippo Liverini, assieme al fratello Michele guidano da oltre 57 anni Mangimi Liverini S.p.A., azienda che produce mangimi sani, sicuri e sostenibili grazie a delle linee specifiche per le esigenze produttive degli allevatori, che valorizzano una nutrizione bilanciata e soluzioni personalizzate.

La vera sfida, che sin dall’inizio ha rappresentato la stella polare dell’azienda, è stata quella di preservare inalterata negli anni la passione per il lavoro e, al tempo stesso, fare un passo in avanti verso una costante innovazione, di processo e di prodotto.

La qualità dei mangimi delle linee produttive è il risultato dell’utilizzo di materie prime selezionate, di formule innovative e, non ultimo, di strutturate collaborazioni con diverse università, tra le quali ci sono l’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’Università del Sannio.

All’interno dell’azienda Filippo Liverini è presidente del consiglio di amministrazione e svolge anche il ruolo di direttore amministrativo e finanziario, mentre Michele è direttore commerciale e responsabile dello stabilimento produttivo.

Entrambi hanno guidato e condiviso tutte le scelte operative che, a partire dagli anni ’90, hanno condotto all’espansione della produzione mangimistica conservando intatta sia l’impronta familiare e sia il legame di appartenenza con il territorio sannita.

Un cordone che nel tempo ha portato Filippo Liverini a ricoprire la carica di componente del Consiglio della CCIAA di Benevento, di far parte del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli studi del Sannio.

Da sempre attenta ai temi della sostenibilità Mangimi Liverini ha scelto di adottare e dotarsi di processi produttivi eco-sostenibili, infatti oltre alle certificazioni ISO 9001, che modellano il sistema della qualità, e ISO 14001, relativo al sistema di gestione ambientale, diventando il primo mangimificio in Italia ad ottenere nel 2007 la certificazione EMAS.

La specifica formazione e una inclinazione particolare hanno indirizzato Filippo Liverini a specializzarsi su aspetti legati alla finanza ed al credito. A contribuire a questa passione i suoi incarichi nel settore tra cui quello di componente nel Consiglio di Amministrazione della Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio di Benevento.

Attualmente Filippo Liverini, tra gli altri impegni, è consigliere di amministrazione della società Imprenditori Sanniti Insieme srl, e componente del Comitato scientifico del “Premio Industria Felix”, nonché siede nel Collegio Sindacale dell’Assalzoo.

La sua esperienza associativa si consolida grazie al ruolo di vicario, con la presidenza di Biagio Mataluni e a quello di Presidente dal 2016 al febbraio 2021.

“Proprio nel corso della mia esperienza di Presidente di Confindustria Benevento – spiega Filippo Liverini - ho promosso il ciclo di seminari titolato “Credito Amico" un programma di formazione e confronto, articolato in incontri e seminari diretti a mettere in contatto banche, imprese e professionisti, per lo più commercialisti e consulenti”.

L’iniziativa favorisce il dialogo tra imprese e sistema bancario, e sostiene lo sviluppo locale, la finanza sostenibile e l'accesso al credito.

“Con l’attuale presidenza di Andrea Esposito, sono vice-presidente con delega al credito, finanza agevolata e sviluppo e porto avanti il percorso avviato sul credito. Al riguardo abbiamo programmato il prossimo appuntamento per il 17 marzo 2026 alle ore 16.00 nella sede di Confindustria Benevento, con la presenza della Deutsche Bank sul tema “la Zes Unica Mezzogiorno: opportunità di sviluppo per le imprese in Campania”.

L’obiettivo è quello di illustrare agli imprenditori come ottenere finanziamenti, credito bancario e strumenti finanziari necessari alla crescita delle proprie aziende poiché il “Credito Amico” rappresenta un’importante occasione di confronto e approfondimento tra il mondo dell’imprenditoria e quello bancario, al fine di supportare la crescita delle imprese del territorio, anche attraverso l’analisi e la diffusione di strumenti incentivanti”.