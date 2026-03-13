Varato il dispositivo del traffico per la Fiera di San Giuseppe 2026

da giovedì 19 marzo a domenica 22 marzo, dalle ore 8:45 alle ore 23:15

Benevento.  

In occasione dell’edizione 2026 della Fiera di San Giuseppe, in programma presso l'area retrostante lo Stadio Vigorito da giovedì 19 marzo a domenica 22 marzo, dalle ore 8:45 alle ore 23:15 vigerà il seguente dispositivo: - chiusura al traffico veicolare di via Santa Colomba (in corrispondenza dell'innesto sulla Rotonda Maria Penna) e del Viadotto delle Streghe (nel tratto compreso tra la Rotonda Maria Penna e gli svincoli di accesso a via Piano Morra – via dei Mulini), con istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta;

- chiusura al traffico veicolare di via Rivellini, limitatamente al tratto compreso tra l'incrocio con via Giuseppe D'Alessandro e l'innesto su via Santa Colomba, con istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta;

- chiusura al traffico veicolare della strada di collegamento tra via Santa Colomba e l'Area Fiera (alle spalle dell'Antistadio "Carmelo Imbriani") con istituzione del divieto di di sosta e fermata con rimozione coatta;

- chiusura al traffico veicolare della rampa di collegamento tra via Piano Morra e il viadotto delle Streghe, esclusivamente nel senso di marcia in direzione Stadio;

- istituzione area pedonale, con chiusura al traffico veicolare ed attuazione dei del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta, in tutta l'area antistante l'ingresso alle Tribune dello Stadio "Ciro Vigorito", compresa l'area prospiciente il parcheggio dell'Antistadio "Carmelo Imbriani".

