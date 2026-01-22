Lavori alta velocità ferroviaria. Tuona la Provincia di Benevento per i ristori "All'Ente nemmeno un euro. Pubblica incolumità da garantire con la chiusura delle arterie?"

"Non un Euro è stato assegnato alla Provincia di Benevento quale ristoro dei danni subito dai 130 chilometri di Strade provinciali interessate dalla costruzione della linea ferroviaria ad Alta Capacità/Alta Velocità Napoli – Bari, che attraversa il territorio di venti Comuni sanniti dai confini casertani a quelli irpini".

Così il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi dopo aver analizzato il recente riparto di risorse finanziarie stabilito dalla Regione Campania con il quale alcuni Comuni si sono visti attribuire circa 23 milioni di Euro per rifare le strade di propria competenza ha lasciato del tutto insoddisfatto l'Ente.

Lombardi, infatti, ha inviato una nota di protesta al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, al Presidente e all’Assessore della Regione Campania, a Rete Ferroviaria, ai Consorzi Appaltatori della costruzione della nuova linea, nonché allo stesso Prefetto di Benevento che pure aveva, con grande sensibilità rispetto al problema, segnalato nei mesi scorsi alle Autorità e ai Soggetti competenti la gravità della situazione venutasi a determinare.

Il Presidente e lo stesso Consiglio Provinciale "avevano denunciato nei mesi scorsi quello che era successo dopo l’apertura dei cantieri di lavoro per l’Alta Capacità/Alta Velocità Napoli – Bari: strade provinciali chiuse al traffico, transito abnorme di mezzi pesanti per l’accesso ai cantieri nelle tratte in corso di costruzione da Frasso Telesino fino ad Apice, e i residenti di 20 Comuni spesso costretti a gimcane in strade interpoderaliu per raggiungere i centri vicini. I danni inflitti a 130 chilometri di Strade provinciali, ovvero al 10% dell’intera rete infrastrutturale di competenza della Rocca dei Rettori, sono assai rilevanti: ma, a fronte delle segnalazioni, delle proteste di cittadini e di Istituzioni, e nonostante una dotazione finanziaria di partenza della Regione che, con un proprio provvedimento del 2023, prevedeva di assegnare fondi per consentire il ripristino delle strade danneggiate, nulla è stato riconosciuto alle casse della Provincia di Benevento per far fronte alla situazione venutasi a creare".

Il Presidente Lombardi si è chiesto se si vuole che, per garantire la pubblica incolumità, "vengano chiuse al traffico tutte le arterie investite dai lavori".

