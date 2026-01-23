Fuga dei giovani: "Un fallimento economico che impoverisce il Paese" Francesco Nardone di Futuridea interviene sul fenomeno della crescente emigrazione giovanile

Francesco Nardone di Futuridea interviene sul fenomeno della crescente emigrazione giovanile dall’Italia. “Sempre più giovani lasciano il Paese, attratti da stipendi più elevati e da migliori prospettive di carriera all’estero. Secondo l’ultimo rapporto del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (Cnel), “L’attrattività dell’Italia per i giovani dei Paesi avanzati”, tra il 2011 e il 2024 sono stati circa 630mila i giovani che hanno portato talento e competenze fuori dall’Italia. Non siamo di fronte a una fuga inevitabile – dichiara Francesco Nardone – ma al risultato diretto di un sistema economico che non premia il merito, offre salari insufficienti e non investe seriamente in innovazione, ricerca e lavoro qualificato. L’Italia continua a formare capitale umano che poi regala ad altri Paesi, sostenendo di fatto la loro crescita economica mentre la nostra ristagna. Senza un cambio di paradigma – aggiunge Nardone – fondato su politiche industriali vere, salari dignitosi e reali opportunità di carriera, il Mezzogiorno e le aree interne pagheranno il prezzo più alto di questa emorragia di competenze. Parlare di attrattività senza intervenire sulle condizioni economiche concrete è solo retorica vuota”. Continua Nardone: “Formiamo medici, ingegneri, ricercatori e professionisti con risorse pubbliche – prosegue – e poi li consegniamo ai Paesi che investono meglio di noi. È una sconfitta economica colossale, che impoverisce il tessuto produttivo e accentua le disuguaglianze territoriali, soprattutto nel Mezzogiorno. È una vera e propria espropriazione di futuro. Continuare poi a parlare di attrattività senza intervenire su salari, fiscalità, politiche industriali e accesso al lavoro qualificato è ipocrisia pura – conclude Nardone –. Senza scelte radicali, l’Italia resterà un Paese che consuma giovani invece di valorizzarli”.