UIL vigili del fuoco, il sannita Calabrese nel Consiglio nazionale L'uscente Luigi Maturo componente Commissione Salute e previdenza

Si e concluso il congresso Nazionale della UIL vigili del fuoco dove è stata eletta la nuova segreteria condotta dal nuovo segretario generale Valentino Prezzemolo.

Il Sannio ha mantenuto un posto nel nuovo consiglio Nazionale eleggendo l’attuale segretario provinciale Andrea Calabrese avendo dimostrato spiccate capacità di fare sindacato.

L’uscente consigliere Nazionale, il sannita Luigi Maturo ha avuto un incarico nell’organismo come componente nella commissione Salute e previdenza dimostrazione di come questo sindacato trasmette passione duratura.

Un cambio generazionale ma non di impegno e linee guida per la Uil Vigili del fuoco di Benevento. Maturo resta infatti orgoglioso dell’attuale segreteria provinciale "che dimostra ogni giorno di acquisire padronanza delle norme vigenti e di attirare nuove leve per lo svolgimento dell’attività sindacale,che svolta con serietà e dedizione negli anni ha fatto si che questa organizzazione avesse sempre un futuro di dirigenti sindacali all’altezza".

ALtra novità è che la UilPa Vigili del Fuoco confluirà nella nascente UIL Funzione Pubblica vigili del fuoco, settore che fa già parte del dipartimento Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico dell'Unione italiana lavoratori.