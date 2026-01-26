Sanità, Errico: "Necessario ripristinare medico a bordo del 118 a Morcone" La decisione del dg Spinosa condivisibile

“La volontà espressa dal direttore generale dell’Asl, Tiziana Spinosa, di ripristinare la presenza del medico a bordo dell’ambulanza del 118 a Morcone va nella direzione giusta ed è pienamente condivisibile”. Lo dichiara il consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Errico, intervenendo sul tema dell’organizzazione dell’emergenza-urgenza nell’area dell’Alto Sannio Fortore.

“Le parole della dottoressa Spinosa - prosegue Errico - fotografano con realismo una criticità che segnaliamo da tempo: modelli pensati per le aree metropolitane non possono essere applicati in modo meccanico a zone interne caratterizzate da orografia complessa, distanze significative e tempi di percorrenza più lunghi. Condivido l’impostazione che punta a costruire una rete realmente funzionante, basata sui bisogni concreti delle comunità, con un’attenzione particolare ad anziani, fragili e pazienti cronici. Le case di comunità, il coinvolgimento dei medici di medicina generale e il rafforzamento dei servizi di prossimità rappresentano tasselli fondamentali di questo percorso”.