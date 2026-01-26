Trapani, Antonini: "Si ricomincia più forti". Aronica: "Pagato novembre" Sembra improvvisamente essere tornato il sereno in casa granata. In attesa del Tfn...

Ogni commento appare superfluo. Conviene prendere ogni parola per ciò che ognuno crede possa accadere sul futuro del Trapani. E anche nell'interesse del Benevento, che sia tutto vero.

Dopo la vittoria al Pinto, che ha testimoniato di una squadra estremamente viva, al di là dei problemi societari, queste le dichiarazioni del presidente Antonini sui social: “Che vittoria! contro tutto e tutti. Strameritata. Davvero incredibile quello che ho visto in questi giorni. Per molti gufi bastardi, doveva essere l’ultima settimana, invece si ricomincia più forti che mai. Per distacco, Sasà Aronica allenatore dell’anno. 40 punti sul campo e chissà in un clima di serenità dove sarebbe stata questa squadra. Ahh quanti ingoieranno a stento stasera… La verità ci renderà liberi”.

Aronica: "Il presidente ci ha pagato novembre"

Ma parole importanti ha pronunciato anche Aronica dopo la sfida di Caserta. Soprattutto per quello che riguarda il futuro societario: "Il futuro lo vedo roseo. Siamo l’unica società in Lega Pro che ha pagato lo stipendio di novembre: prima di partire il presidente ha saldato tutta la squadra. Questo testimonia il passaggio da notizie poco confortanti a una situazione positiva. Il presidente ha fatto una grande promessa: in caso di vittoria oggi avrebbe pagato anche dicembre. Un futuro più roseo di questo non lo immagino. Chiaramente c’è rammarico per i secondi sette punti di penalizzazione: se fossimo stati più attenti e accorti, avremmo avuto solo l’handicap iniziale. Vedo un futuro roseo: da qui a giugno ci giocheremo le nostre carte nel migliore dei modi". Poi prosegue sull'assetto tecnico dei granata: “Sono già arrivati due acquisti: da domani saremo di nuovo al lavoro col presidente per portare numericamente la rosa a 23, come giusto che sia. Sono molto fiducioso. Il presidente, ricco di entusiasmo ci ha già chiamato e complimentato. Sono sicuro che il Trapani, entro il 2 febbraio, riorganizzerà nel migliore dei modi la rosa per giocarsi al meglio le ultime gare".