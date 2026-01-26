Vitello picchiato: i veterinari "individuare e punire i responsabili" Il vice presidente dell'ordine di Benevento, Coletta: storture che non possono accadere nel 2026

“Ritengo utile che si sollevino casi come quello segnalato perché si mettono in rilievo le cose che non si debbono fare e questa cosa, se è vera, così come si vede dalle immagini, va non solo perseguita, ma vanno individuati i responsabili e vanno opportunamente puniti, quindi bisognerà intervenire nelle sedi opportune, nel modo giusto per fare in modo che queste cose non accadano più”.

Così Angelo Coletta, vice presidente dell'ordine dei veterinari della Provincia di Benevento commenta la storia che arriva da Sant'Agata dei Goti, messa in evidenza dall'influencer attivista per i diritti degli animali Enrico Rizzi.



“All'ordine dei medici veterinari non è arrivata alcuna segnalazione – dettaglia ancora Coletta - ma se dovesse arrivare, al nostro ordine o a qualche collega, sicuramente saranno attivate tutte le procedure per capire cosa fare, dove andare e come intervenire. E' utile che accompagnati a questi video, a queste denunce sia circoscritto il fatto, ci sia detto dove è successo, in quale località e in quale luogo, in modo tale che uno può intervenire e fare quello che bisogna fare in questi casi e sicuramente bisogna intervenire e sistemare queste storture che non possono accadere nel 2026”.