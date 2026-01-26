Associazione supporto oncologico Rosa Samnium: De Chiara nuova presidente Neoletta per il gruppo di volontarie di Benevento

La professoressa Maria Pia De Chiara è la neoeletta presidente dell'associazione "Rosa Samnium APS", in attività nel volontariato per la prevenzione in particolare delle neoplasie al seno.

De Chiara è la cofondatrice dell'associazione, insieme alla presidente uscente Monica Pica. Il nuovo direttivo è inoltre composto dalla vice presidente Maria Capozzi e da Addolorata Bianco, Libera Del Grosso, Luciana De Luca, Leda Lombardi, Antonietta Mancino e Giovanna Tassella.

L'associazione "Rosa Samnium APS" ha sede a Benevento, in via Sandro Pertini, nell'ex Infopoint, nella struttura concessa in utilizzo gratuito dalla Provincia di Benevento e annovera oltre 30 iscritte, quasi tutte ex pazienti oncologiche.

Presso la sede associativa si svolgono, a titolo completamente gratuito, anche incontri divulgativi, screening e consulenze mediche, in particolare per la prevenzione del cancro al seno, secondo gli scopi statutari associativi ispirati da Carlo Iannace, noto specialista sannita e direttore dell'Uoc "Breast Unit" dell’Azienda Ospedaliera Moscati di Avellino.

Nel 2026 saranno intensificare le attività di screening gratuite

Il dottore Iannace effettua screening gratuiti da anni per la prevenzione del cancro mammario e opera nella ricerca e nella lotta ai tumori. Egli è noto, oltre che per i risultati raggiunti, anche per le sue spiccate doti di professionalità, generosità e spirito di altruismo.

"Ringrazio il dott. Iannace e la presidente uscente Pica - dichiara la neoeletta presidente De Chiara -. Continuiamo a offrire il nostro massimo impegno, a titolo completamente gratuito e di volontariato, nell'essere vicine a tutte le donne che, purtroppo, lottano anche quotidianamente contro problematiche di salute e malattie oncologiche. Abbiamo attivato presso la sede associativa anche un punto permanente di ascolto, con la psicoterapeuta Maria Lombardi, per consulenze gratuite e sedute di mindfulness".

La presidente De Chiara evidenzia inoltre che saranno intensificate le attività di screening gratuite, sempre estese a tutti i comuni del territorio provinciale. "Stiamo elaborando in tal senso il "calendario" tematico per il 2026 - annuncia -. La nostra azione di supporto nelle campagne di prevenzione del tumore al seno sarà infatti sempre più diffusa sul territorio, per ascoltare e sensibilizzare tutte le donne ai percorsi di monitoraggio previsti dai protocolli medici".