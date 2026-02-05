"Contro il caro mensa scolastica destinare parte delle indennità" La proposta di Gianmariamichele Ciaburri (FdI) per fare fronte agli aumenti a Cerreto Sannita

"Con delibera di Giunta approvata nell’ottobre 2025, l’Amministrazione comunale di Cerreto Sannita ha disposto un aumento delle tariffe per il servizio di mensa scolastica destinato alle scuole dell’obbligo. Una decisione che, avrà avuto motivazioni di esigenze di bilancio? oppure per migliorare il servizio? Aumento che comunque arriva in un periodo di forte difficoltà per molte famiglie cerretesi, già alle prese con un contesto socio-economico in progressivo peggioramento".

Così Gianmariamichele Ciaburri, responsabile Fratelli d'Italia Valle del Titerno che accende i riflettori sugli aumenti ma lancia anche una proposta.

"Pur comprendendo con enorme 'fatica' le ragioni economiche dell’ente, ritengo che non si possa continuare a chiedere sacrifici sempre e solo alle famiglie, soprattutto quando si parla di servizi fondamentali per i bambini. Per questo ribadisco la mia proposta: destinare una quota delle indennità percepite annualmente da Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio Comunale a sostegno parziale del servizio mensa scolastica.

Si tratterebbe - spiega ancora Ciaburri - di un gesto concreto di responsabilità politica e di vicinanza alla comunità, che potrebbe contribuire a ridurre i costi a carico delle famiglie. La politica deve essere 'servizio',deve dare il buon esempio, soprattutto quando si parla di diritti primari come l’istruzione e l’accesso al cibo per i più piccoli. Chiedo dunque all’Amministrazione di valutare seriamente questa proposta e di avviare un confronto pubblico e trasparente sulle ragioni dell' aumento delle tariffe".