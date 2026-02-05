Kouan: "Sono uno che mangia l'erba!". Poi rivela una telefonata di Ricci Le parole del nuovo centrocampista del Benevento Calcio, arrivato nell'ultimo giorno di mercato

Insieme a Celia, Kouan è l'ultimo arrivato in casa giallorossa dalla sessione invernale di rafforzamento. Il centrocampista è giunto dal Cosenza e ha rivelato un ultimo giorno di mercato piuttosto frenetico: "Sono onesto, non mi aspettavo la chiamata del Benevento, avevo diverse possibilità. All’ultimo momento mi ha chiamato il mio procuratore dicendomi che c’era questa opportunità e ho deciso di coglierla subito. Conosco bene la squadra, ci sono ottimi calciatori e il mister è bravissimo. Sono contento di essere qui e sto bene. Il gruppo mi ha accolto benissimo, è un ambiente sano. Ho trovato ragazzi con grande voglia di fare e di centrare il traguardo. Il centrocampo? Devo dire che tutti i miei nuovi compagni sono molto forti, ma nel calcio ci si completa insieme. Io sono felice di essere qui: posso giocare da mezzala, in un centrocampo a due e anche come trequartista. Sono un calciatore che si inserisce molto, mi piace correre e dare tutto in campo: insomma, mi mangio l'erba".

"Ricci mi ha chiamato e mi ha spiegato tante cose"

Kouan ha ricordato la sfida giocata contro il Benevento quando vestiva la maglia del Cosenza, con i calabresi che vinsero col punteggio di 2-1: "È stata l'unica squadra che mi ha dato difficoltà nel girone d'andata, adesso sto con loro per dare una mano. Benevento è una bella piazza, me ne hanno parlato tutti molto bene. Mi ha chiamato anche Ricci (i due sono stati compagni di squadra a Cosenza ndr) che mi ha spiegato tante cose, è una piazza importante. Ora sono qui e speriamo di arrivare tutti insieme all’obiettivo. Il girone C è molto tosto, ma pensiamo partita dopo partita. Alla fine tireremo le somme".