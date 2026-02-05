Ritornano i salotti culturali dell’Archeoclub: l'11 giornata del Malato Gli appuntamenti a Casa Pisani di Benevento

Riprendendo la tradizione inaugurata lo scorso anno, ritornano i salotti culturali a Casa Pisani, organizzati dall’Archeoclub. Gli eventi si tengono sempre di mercoledì, alle 18.

Il primo appuntamento, di una serie di quattro, si terrà mercoledì 11 febbraio 2026, giorno che nel 1992 fu dichiarato, da Giovanni Paolo II, Giornata mondiale del malato. Il tema scelto da papa Leone per questa XXXIV giornata è: “La compassione del Samaritano: amare portando il dolore dell’altro”. A parlare degli aspetti connessi a questa tematica interverranno a Casa Pisani l’avvocato Antonella Calandrini, referente Cellula Coscioni di Benevento, e il dottore Luca De Lipsis, medico chirurgo specialista in anestesia, rianimazione e neurologia, dirigente medico presso l’ospedale Fatebenefratelli, nonché consigliere comunale del Comune di Benevento ed anche versatile scrittore di romanzi ambientati nell’ambiente ospedaliero.

Il secondo appuntamento, il 18 febbraio, giorno che coincide con il mercoledì delle ceneri, lo terrà Francesco Morante, presidente dell’Archeoclub. L’argomento affrontato sarà proprio il rito delle ceneri che, quasi mille anni fa, nel 1091, fu celebrato per la prima volta proprio qui a Benevento da papa Urbano II.

Il terzo salotto, il 25 febbraio, sarà tenuto dal dottore Luciano Pascucci che ricorderà Manfredi di Svevia, che perì a Benevento, esattamente 760 anni fa, nella famosa Battaglia che si svolse il 26 febbraio del 1266. Illustrerà aspetti inediti e poco noti di un evento che ha avuto un impatto notevole non solo per la nostra città, ma per la storia italiana tutta.

Infine, il quarto appuntamento, mercoledì 4 marzo, nell’anno giubilare francescano, sarà dedicato alla Basilica di San Francesco ad Assisi. A parlarne sarà l’ingegnere Giulio Cesare Pedicini, già ingegnere capo del Comune di Benevento che, nel 1997, all’epoca del rovinoso terremoto che colpì Assisi, era Provveditore alle Opere Pubbliche in Umbria. Con lui parleremo del nostro patrimonio storico-monumentale e della sua fragilità nei confronti di eventi sismici che non sono infrequenti nella nostra penisola.