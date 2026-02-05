Nasce asd Fortore Basket: sport, educazione e territorio Un progetto educativo e sociale a 360 per i giovani

Prende ufficialmente il via l’avventura di ASD Fortore Basket, la nuova realtà sportiva che si pone l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per la pallacanestro e per l’educazione giovanile nell’intero comprensorio del Fortore.

Non una semplice squadra, ma un progetto educativo e sociale a 360 gradi. La società, presieduta da Nicola Gagliardi – che ricoprirà il doppio ruolo di Presidente e Allenatore – nasce con una missione chiara: utilizzare lo sport come strumento fondamentale per la crescita personale, l’inclusione e la valorizzazione del territorio. Ad affiancarlo nella gestione della struttura societaria sarà il Socio fondatore e Dirigente Operativo Vincenzo Caruso.

I VALORI: FORMARE PERSONE PRIMA CHE ATLETI Al cuore del progetto ASD Fortore

Basket c’è un codice etico rigoroso. "L’obiettivo non è solo vincere, ma migliorarsi continuamente come atleti e come persone," si legge nel manifesto societario. I pilastri su cui si fonda l'attività sono l'Educazione e il Rispetto: rispetto per le regole, per gli avversari e per sé stessi, promuovendo una cultura del fair play dentro e fuori dal campo. La società pone un forte accento sull'Inclusione, garantendo uno sport aperto a tutti senza discriminazioni, e sul legame con il Territorio, con l'intento di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità del Fortore attraverso l'impegno e il sacrificio quotidiano.

IL LOGO: UN SIMBOLO DI IDENTITÀ Contestualmente alla nascita della società, viene svelato il logo ufficiale, un’immagine potente che racchiude l’essenza del progetto, dominata dai colori Oro e Nero, scelti per comunicare rispettivamente valore ed eccellenza, forza e determinazione.

Lo Scudo: Rappresenta la protezione e l’identità. ASD Fortore Basket si pone come tutela per i propri giovani atleti.

Il Paesaggio e il Fiume: Le colline e il fiume Fortore al centro dello stemma non sono elementi decorativi, ma radici profonde. Il fiume, in particolare, simboleggia il percorso di crescita continua e continuità che ogni atleta dovrà compiere.

Il Pallone e le Stelle: Il basket è la base, le fondamenta solide, mentre le stelle in alto evocano l’ambizione e i sogni, ricordando ai ragazzi di puntare sempre in alto con passione.

LE DICHIARAZIONI

"Siamo orgogliosi di dare il via a questo cammino," dichiara il Presidente e Coach Nicola Gagliardi. "Il nostro scudo rappresenta la difesa dei valori sani dello sport. Vogliamo che i nostri ragazzi imparino che la vittoria è una conseguenza dell'impegno, non l'unico fine. Il Fortore è la nostra casa e vogliamo onorarlo in ogni partita."

Il Socio Fondatore e Dirigente Operativo Vincenzo Caruso aggiunge: "Abbiamo lavorato duramente per costruire una struttura solida e organizzata. Vogliamo creare opportunità concrete per la comunità locale, promuovendo una competizione sana e un ambiente dove le famiglie possano sentirsi coinvolte."

SOSTEGNO E FUTURO

Il progetto ASD Fortore Basket ha già raccolto l'interesse di importanti realtà imprenditoriali. Nelle prossime settimane verranno svelati i nomi degli sponsor e dei partner che hanno scelto di sposare questa causa, sostenendo la società nel suo anno di esordio.

La ASD Fortore Basket invita appassionati, cittadini e istituzioni a seguire i canali social ufficiali (Facebook e Instagram) per restare aggiornati sulle prossime iniziative e sull’inizio delle attività sportive.