Acli di Benevento: parte il nuovo ciclo del corso "L'italiano che mi serve" Le lezioni si svolgeranno presso la sede delle Acli Provinciali di Benevento, in via Flora

Parte domani, martedì 27 gennaio alle ore 15.00, il corso “L’italiano che mi serve” finalizzato all’apprendimento della lingua italiana e alla preparazione degli esami Cils A2 e B1. Le lezioni si svolgeranno come sempre presso la sede delle Acli Provinciali di Benevento, in via Francesco Flora 31, ogni martedì e giovedì fino al mese di giugno. Il corso è promosso da Acli e Simposio immigrati con il supporto della referente provinciale Stefania Ciullo di Acli Colf.

"Le attività sono da anni sviluppate nel solco del nostro impegno di pedagogia popolare per l’inclusione e la formazione dei migranti presenti sul territorio, affinché possano diventare cittadini attivi e consapevoli" dichiara Filiberto Parente, presidente Simposio Immigrati. Per partecipare al corso è obbligatoria l'iscrizione e la tessera Acli 2026.