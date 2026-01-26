Acli di Benevento: parte il nuovo ciclo del corso "L'italiano che mi serve"

Parte domani, martedì 27 gennaio alle ore 15.00, il corso “L’italiano che mi serve” finalizzato all’apprendimento della lingua italiana e alla preparazione degli esami Cils A2 e B1. Le lezioni si svolgeranno come sempre presso la sede delle Acli Provinciali di Benevento, in via Francesco Flora 31, ogni martedì e giovedì fino al mese di giugno. Il corso è promosso da Acli e Simposio immigrati con il supporto della referente provinciale Stefania Ciullo di Acli Colf.
"Le attività sono da anni sviluppate nel solco del nostro impegno di pedagogia popolare per l’inclusione e la formazione dei migranti presenti sul territorio, affinché possano diventare cittadini attivi e consapevoli" dichiara Filiberto Parente, presidente Simposio Immigrati. Per partecipare al corso è obbligatoria l'iscrizione e la tessera Acli 2026.