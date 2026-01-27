Giorno della Memoria: Mastella "Contrasto a rimontanti conati di antisemitismo" Bandiere a mezz'asta al Comune di Benevento

In occasione della ricorrenza del Giorno della Memoria, sono state esposte da stamane a Palazzo Mosti le bandiere a mezz'asta, in segno di omaggio alle vittime dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei lager nazisti.

"Il Giorno della Memoria alimenta una forma virtuosa di memore insegnamento: nei campi di sterminio nazisti si toccò l'acme della crudeltà e del male. Tuttavia perché il 27 Gennaio sia davvero capace di incidere nello spirito delle comunità e gesti e celebrazioni non si riducano solo a formalità manieristiche, occorre congiungere all'omaggio e al ricordo, doverosi, una vigilanza attiva contro ogni rigurgito di violenza e marginalizzazione, una resistenza tenace contro ogni rischio di rimontante autoritarismo e praticare un intransigente contrasto contro ogni conato di antisemitismo", è quanto evidenzia in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.