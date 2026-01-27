Atalanta under 23-Benevento, scelto l'arbitro del match: i dettagli Il fischietto veneto non ha precedenti con i giallorossi

Sarà il terzo anno Alberto Poli della sezione di Verona a dirigere il match tra Atalanta under 23 e Benevento, in programma domenica a Caravaggio con fischio d'inizio fissato alle 14:30. Il fischietto veneto non ha precedenti con i giallorossi, se non una sfida della compagine Primavera giocata a Palermo il nove dicembre del 2023, vinta dalla Strega di misura con una rete realizzata da Perlingieri. Per il resto, Poli è stato prevalentemente direttore di gara negli altri due gironi, considerato che nello schieramento meridionale vanta otto apparizioni. In terza serie, Poli ha diretto 30 incontri. Si può ben dire che sia un arbitro dal "cartellino facile", considerato che ha estratto in ben 121 occasioni il cartellino giallo, con una media di oltre quattro a partita. In Atalanta-Benevento, Poli sarà coadiuvato dagli assistenti Pilleri di Cagliari e Fenzi di Treviso. Scelto come quarto ufficiale Galiffi Alghero. Designato come operatore FVS, invece, Bettani di Treviglio.