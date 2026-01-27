Oncologia San Pio di Benevento "Grato ai vostri medici..." La lettera di un paziente

In una lettera aperta, al Direttore Generale dell’Aorn San Pio, Maria Morgante, un paziente ringrazia il Direttore Uoc Oncologia medica - Antonio Maria Grimaldi, il personale medico e sanitario che definisce 'impagabile e commovente'. Dalla presa in carico, descrive tutte le fasi del percorso terapeutico all'interno del reparto, accompagnate da piccoli, ma significativi gesti che contribuiscono ad alleviare le sofferenze di chi lotta per la vita. Di seguito il testo della lettera.

“Gentile Direttore Maria Morgante,

sono stato vostro paziente presso la UOC Oncologia Medica - " ospite " - per un lungo periodo dal novembre 2024 al marzo 2025 e poi ancora dal 4.12.2025 al 20.12 2025.

Fin dal primo giorno l'accoglienza e la successiva degenza mi hanno commosso facilitando l' approccio al mio problema di salute.

Vorrei esprimere tutta la mia gratitudine al personale medico, agli infermieri e agli OSS per la professionalità, la pazienza e l'umanità dimostratami durante la mia degenza.

La vostra dedizione ed il vostro rapporto umano sono stati di grande aiuto per me e la mia famiglia.

Un saluto e un ringraziamento particolare vanno al primario del reparto prof. Antonio Maria Grimaldi per la sua professionalità e soprattutto per l'umanità e la disponibilità avuta nei miei confronti. Grazie di nuovo a tutti ed un forte abbraccio”.

“Obiettivo della direzione strategica è quello di offrire cure efficaci ed efficienti , con alti standard di qualità. I nostri medici ed il personale sanitario offrono cure eccellenti guardando oltre la malattia e sostenendo i pazienti con empatia e calore, creando un ambiente accogliente e familiare. Ringrazio il paziente per la sua testimonianza e tutto il personale dell’AORN San Pio coinvolto per dedizione empatica e umana – afferma il Direttore Generale Maria Morgante.