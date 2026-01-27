Oltre l’Abisso, verso la Luce: si accenda una candela alla finestra di casa La commemorazione: 81° anniversario della liberazione di Auschwitz-Birkenau

Oggi, 27 gennaio 2026, ricorre l’81° anniversario della liberazione del campo di concentramento e di sterminio nazista tedesco di Auschwitz-Birkenau, simbolo universale dell’orrore della Shoah, dove oltre un milione di persone furono uccise, in gran parte ebrei.

In occasione della Giornata Internazionale di Commemorazione in Memoria delle Vittime dell’Olocausto, il Club per l’UNESCO di Benevento promuove l’iniziativa “Oltre l’Abisso, verso la Luce”, invitando i propri soci e tutta la cittadinanza di Benevento e della provincia ad accendere, nella serata del 27 gennaio, una candela su una finestra della propria abitazione.

Un gesto semplice e silenzioso, ma fortemente simbolico, per mantenere viva la memoria, onorare le vittime dell’Olocausto e ribadire l’impegno collettivo contro ogni forma di odio, discriminazione e violenza. Un segno visibile di speranza, affinché la luce della pace, del rispetto e della dignità umana possa prevalere sulle tenebre delle guerre e dell’intolleranza.

Il Club per l’UNESCO di Benevento invita le istituzioni, le associazioni, le scuole e i cittadini a partecipare e a condividere questo momento di memoria e responsabilità civile. Accendere una candela è un atto di memoria. Custodirla è un dovere verso il futuro.