Passeggiata fluviale e Parco Cellarulo: solo incuria e abbandono La denuncia del gruppo Civico 22

“La damnatio memoriae era una pratica che colpiva gli imperatori romani, se ritenuti indegni dai loro successori. Prevedeva la cancellazione dalla memoria collettiva e comportava lo sfregio del volto sulle monete, l’abbattimento delle statue che lo raffiguravano, fino alla distruzione delle opere che egli aveva promosso e realizzato. Cose vecchie, si dirà, consegnate agli storici, e forse è così. Ma qualche dubbio sorge, quando osserviamo l’incuria in cui versano alcune realizzazioni del recente passato, dimenticate dalla città e oggi relegate – se va bene – in qualche piano triennale di opere pubbliche che mai verrà attuato”.

Così il gruppo Civico 22 che mette in evidenzia l'incuria su “opere che parlano di storia, di fiumi, di natura” e cita “il percorso che si snoda lungo via Grimoaldo Re, dall’incrocio con via Adua fino al ponte Vanvitelli sul Calore, ma otto metri più sotto, a contatto con il fiume”.

Lo scenario non è dei migliori “Oggi alberi abbattuti dal vento e vaste pozzanghere ne impediscono l’accesso. Non era opera da poco: seicento metri di passeggiata naturalistica pavimentata di rosso, accessibile da più punti, con luci e panchine lungo il fiume che mormorava al di là degli arbusti spontanei. Occorreva curarla, abbellirla e preservarla dal degrado che invece ha preso il sopravvento.

Ancora più dolorosa è la sorte toccata al parco archeologico-fluviale di Cellarulo, 50 ettari nel verde attorno a quello che fu uno dei primi insediamenti di Benevento: trenta anni fa l’intera città si mobilitò per salvaguardare quei reperti antichissimi. La mancata protezione dalle acque lo consegnò alla furia del fiume, era l’ottobre del 2015, e da quella devastazione il parco non è più risorto. Oggi è chiuso, anche se i due ingressi sono stati violati e il fiume di pietra, le onde d’erba e il ponte coperto sono solo un ricordo di affascinanti passeggiate all’imbrunire”.

E quindi una 'promessa per il futuro'. “Fin d’ora, Civico22 – quando amministrerà questa Città – si impegna a migliorare, curare e mantenere dignitosamente ogni opera che il passato, qualunque passato, gli avrà consegnato: per continuità amministrativa, che è rispetto e lealtà verso le Istituzioni e verso i cittadini che esse rappresentano”.