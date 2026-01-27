Via D'annunzio-Marmorale: dissesto e pericolo. Residenti sollecitano intervento Necessario un intervento di ripristino della segnaletica e del manto stradale

“E' necessario provvedere con urgenza al ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale, nello specifico delle strisce di attraversamento pedonale e della relativa segnaletica verticale, presso l’incrocio tra via Gabriele D’Annunzio e via Enrico Marmorale”.

E' la sollecitazione che arriva dai residenti della centralissima zona di Benevento che rilanciano la questione spiegando “Come già evidenziato le strisce pedonali risultano totalmente assenti o comunque estremamente deteriorate, rendendole di fatto poco visibili. Allo stato attuale rappresentano soltanto un ricordo sbiadito e l’attraversamento avviene esclusivamente facendo affidamento alla memoria, con una situazione di grave pericolo per i pedoni. A ciò si aggiunge la presenza di numerosi avvallamenti del manto stradale in corrispondenza dell’incrocio, fortemente aggravati dalle condizioni meteo e dal continuo passaggio dei mezzi pesanti operanti nella zona per la ricostruzione della scuola “La Torre””.

E ancora i residenti proseguono “Tali avvallamenti generano vere e proprie pozzanghere che, al passaggio dei veicoli, espongono i pedoni al rischio concreto di essere investiti dagli schizzi d’acqua. Si ribadisce pertanto l’urgenza di un intervento di ripristino sia della segnaletica stradale sia del piano viabile, auspicando un coordinamento tra i diversi settori comunali competenti, al fine di evitare inutili rimpalli di responsabilità. La situazione attuale, già peggiorata rispetto alla precedente segnalazione, non può che aggravarsi ulteriormente, con gravi rischi per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale”.