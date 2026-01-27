Stop impianto compostaggio Sassinoro: comitati "fine di una vergogna nazionale" IL commento, alla decisione della Regione, del comitato civico "Rispetto e tutela del territorio"

"Un altro tassello è andato ad incastrarsi per mettere la parola fine ad una vergogna nazionale". Così il Comitato civico "Rispetto e Tutela del Territorio" che lotta ormai da anni contro l'impianto di compostaggio a Sassinoro commenta la decisione della Giunta Regionaleche ha disposto la revoca definitiva dell’autorizzazione alla società New Vision S.R.L. per la gestione dell’impianto di compostaggio sito nell’area PIP di Sassinoro.

"Con enorme soddisfazione - commentato gli attivisti che si sono schiarati da tempo a difesa dell'ambiente - è arrivata da parte della Regione Campania la revoca della concessione alla ditta New vision per la "lavorazione" della frazione umida, a coronamento di un lavoro lunghissimo di denuncia e segnalazioni.

Un ringraziamento - dettagliano ancora - a chi ha accolto le nostre istanze e fatte loro dal 2018 come le amministratori comunali di Sassinoro e Morcone e gli organi competenti con i quali ci siano trovati ad interloquire in questi anni.

Un altro tassello si è incastrato a completare il mosaico per completare la parola fine, speriamo arrivi presto l'ultimo pezzetto".