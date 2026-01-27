Deiezioni canine: subito la 'bonifica' della zona La nota dell'avvocato Ventornino che aveva segnalato il problema

Arriva a stretto giro il risultato della nota dell'avvocato Luisa Ventorino dedicata al problema degli escrementi dei cani che insozzano le strade, pubblicata ieri da Ottopagine.it.

A poche ore di distanza l'avvocato torna sulla questione.

Grazie Assessore Picucci, Grazie Oberdan.

Faccio seguito alla mia nota di ieri, 26/1/2026, gentilmente pubblicata da alcune testate giornalistiche della città.

Intendo ringraziare i giornalisti, per l’attenzione riservata alla mia segnalazione che ha sortito effetti positivi.

Invero a seguito della pubblicazione della mia nota, con una ammirevole tempistica sono stata contattata dal neo Assessore all’ambiente, dr. Oberdan Picucci il quale dopo essersi interfacciato con la sottoscritta, si è tempestivamente attivato per “bonificare” la zona interessata.

Ringrazio l’Assessore, al quale tributo la mia personale stima legata ad una conoscenza pregressa, risalente nel tempo, che intendo rinnovare e sottolineare per la considerazione ricevuta e per essermi sentita “ascoltata”.

Ho già ringraziato l’Assessore personalmente, per le vie brevi, ma intendo farlo pubblicamente, non solo per la tempestività degli interventi posti in essere, ma soprattutto per l’accorata condivisione di un problema che riguarda la città e che, da politico ha fatto proprio, sostituendosi egregiamente a colpevoli inerzia e lassismo dei vari settori inadempienti.

Grazie Assessore Picucci. Grazie Oberdan. Con l’augurio che l’entusiasmo e la visione del ruolo assegnato, siano sempre ispirati alle origini etimologiche aristoteliche del vocabolo “politica” ossia “amministrazione della "polis" per il bene di tutti”, purtroppo, al giorno d’oggi, alquanto desueto".

Avv. Luisa Ventorino