Confindustria Benevento potenza i servizi: proteggere patrimonio aziendale dati Bilancio positivo ad un anno dall’avvio della collaborazione con Digital Innovation HUB Campania

Proteggere il patrimonio aziendale di dati è diventata sempre più una priorità per le imprese, non solo per una necessità legata al business, ma anche ad un obbligo di legge.

La normativa europea NIS2 impone da gennaio 2026 a tutte le aziende, che per ambito produttivo sono considerate essenziali o importanti in termini di continuità di servizio, di dichiarare in modo strutturato qualunque tipo di attacco informatico subìto. Non è un caso che il Rapporto CLUSIT (Associazione italiana per la Sicurezza Informatica) 2025, vede nel nostro paese concentrati il 10,2% degli incidenti gravi rilevati a livello globale.

Il piano di Confindustria Benevento

Come attrezzarsi per proteggere l’attività di impresa e con essa, i dati di clienti e fornitori?

A questa domanda ha cercato di dare una risposta Confindustria Benevento con servizi mirati altamente specializzati. “La nuova normativa in tema di sicurezza e protezione dei dati” ha dichiarato Anna Pezza direttrice di Confindustria Benevento “è qualcosa che impatta in primis sull’organizzazione aziendale, analizzando i processi, individuando figure e responsabilità, formando le persone. Grazie alla partnership con Digital Innovation Hub Campania è stato possibile per più di 30 aziende della nostra rete, accedere a servizi erogati da professionalità specializzate, intercettate e rese disponibili, grazie a progetti europei gratuiti per le piccole imprese e solo in parte rimborsati per le medie e grandi imprese”.

Costruzione di un percorso di digitalizzazione consapevole

“Siamo fortemente convinti della collaborazione con le nostre realtà territoriali” ha dichiarato Edoardo Imperiale Direttore del Digital Innovation Hub. “A Benevento anche grazie ad una struttura particolarmente dinamica, abbiamo potuto intercettare realtà molto interessanti dal punto di vista produttivo, attente e sensibili a cogliere le novità che arrivano dal mercato. Tra i servizi erogati oltre quello di Cyber Assessment costruito in collaborazione con l’ACN, l’Agenzia per la Cybersicurezza, anche le analisi di maturità digitale e una reportistica personalizzata sugli strumenti di finanza per l’innovazione. Tutti strumenti che concorrono alla costruzione di un percorso di digitalizzazione consapevole per preparare le aziende a competere in un mondo in cui la digitalizzazione e la sicurezza informatica diventano asset aziendali. Nei prossimi mesi siamo pronti a partire anche con la formazione specializzata e abbiamo già in pentola nuove progettualità”.