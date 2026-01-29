Addio al professore Fuschetto, il cordoglio della Provincia Giornalista, saggista, collaboratore della Rivista dell’Ente “La Provincia sannita"

Il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, ha espresso il cordoglio suo personale e del Consiglio Provinciale tutto per la scomparsa del professore Angelo Fuschetto, giornalista, saggista, collaboratore con numerosi scritti della Rivista dell’Ente “La Provincia sannita”, insignito dalla stessa Provincia, per la sua intensa e pluridecennale attività pubblicistica, del Premio “Il Gladiatore sannita”, ricordandone la passione per gli studi ed i libri, l’amore per la sua terra e la sua comunità del Fortore, concretizzatosi in numerose iniziative per la salvaguardia e la valorizzazione delle sue testimonianze artistiche, storiche, culturali e monumentali.