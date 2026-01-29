Elicottero caduto, è morto anche il colonnello in pensione Venanzio Rapolla Benevento. Era in gravissime condizioni. Oggi l'autopsia del 78enne di Airola, l'altra vittima

Non ce l'ha fatta Venanzio Rapolla, 68 anni, colonnello in pensione dell’Aviazione dell'Esercito Italiano, istruttore e pilota di grande esperienza con migliaia e migliaia di ore di volto, rimasto gravemente ustionato e ferito nell'incidente accaduto martedì alla contrada Olivola, a Benevento.

Salgono dunque a due le vittime della tragedia causata dalla caduta dell'elicottero ultraleggero. Le condizoni di Rapolla erano subito state definite gravissime, per questo dal San Pio era stato trasferito all'ospedale Cardarelli di Napoi, dove il suo cuore si è fermato per sempre nella tarda serata di ieri.

Oggi intanto è in programma l'autopsia di Pasquqle Esposito, 78 anni, un notissimo manager ed imprenditore di Airola. L'esame sarà curato dal medico legale Stefania Sica su incarico del pm Flavia Felaco, che dirige le indagini della polizia sul drammatico episodio.