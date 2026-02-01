Protezione Civile Valle Vitulanese: appello alla comunità L'associazione cerca nuovi volontari

Diventare il cuore pulsante della propria comunità è possibile. L’OdV Associazione Volontari Valle Vitulanese per la Protezione Civile, con sede a Vitulano, ha ufficialmente aperto le iscrizioni per l’anno 2026, rivolgendo un appello a cittadini di ogni età pronti a mettersi al servizio del territorio.

Studenti, professionisti, pensionati: chiunque abbia spirito di solidarietà e senso civico può entrare a far parte di una realtà che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la sicurezza e la tutela della popolazione. L’attività di volontariato nella Protezione Civile non è solo un gesto altruistico, ma un vero e proprio percorso di crescita personale e collettiva.

I volontari, infatti, hanno accesso a percorsi di formazione certificata e completamente gratuiti, che includono corsi di primo soccorso, prevenzione dei rischi e gestione delle emergenze. L’esperienza consente inoltre di sviluppare competenze trasversali come il lavoro di squadra, la resilienza e la capacità di affrontare situazioni complesse. Tutte le attività ufficiali sono svolte con copertura assicurativa completa, garantendo sicurezza e tutela ai partecipanti, che diventano così figure riconosciute e stimate all’interno della comunità.

Particolare attenzione è rivolta ai giovani: l’Associazione lancia infatti un’iniziativa speciale per l’estate 2026, dedicata a ragazzi e ragazze dai 18 anni in su. Un’opportunità per vivere un’estate diversa, all’insegna dell’impegno civico e della socializzazione, attraverso il presidio del territorio. Le attività previste spaziano dal monitoraggio ambientale, con vigilanza contro gli incendi boschivi e tutela del patrimonio naturale, al supporto logistico e operativo in caso di ondate di calore o criticità meteorologiche. I volontari saranno inoltre coinvolti nella gestione della sicurezza durante eventi e manifestazioni estive locali, vivendo un’esperienza di forte valore umano e sociale.

Le iscrizioni sono già aperte. Il modulo di adesione può essere ritirato presso la sede dell’Associazione in Viale San Pietro 21/a a Vitulano (BN) oppure richiesto tramite i contatti ufficiali. Per informazioni è possibile telefonare al 333 2775213 o scrivere all’indirizzo email avvvpc@alice.it. In alternativa, ci si può rivolgere direttamente al Presidente dell’OdV.

«Non aspettare l’emergenza per agire, preparati ora» è il messaggio che accompagna l’iniziativa, sintetizzato nello slogan che da sempre guida l’Associazione: “Protezione Civile: la tua forza, la nostra sicurezza”. A firmare l’appello è il Presidente dell’OdV Associazione Volontari Valle Vitulanese per la Protezione Civile, Geppino Limata.