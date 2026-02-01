Under 16, Benevento ko: il Campobasso espugna l'Avellola Successo per i molisani contro la formazione guidata da Leone

Benevento-Campobasso 1-2

Benevento: Esposito F; Cimmino, Coppola (14'st Aprovitola), Martello, Greco (38'st Cornacchione), Vitelli (38'st Marciano), Calabria (14'st Silvestri), Porta (1'st Fontana) Schettino (1'st Esposito V.), Sorbo, Biancolino. A disp.: Porcelli, Triestino, Di Nardo. All.: Leone

Campobasso: Micco; Ferrara, Paolozza (39'st Petruccelli), Tucci, Fava, Spampinato, Zoccano (30'st Montepeloso), Di Lorenzo, Corsetto (15'st Paiano), Grassi (15'st Cerella), Santoro (30'st Sollazzo). A disp.: Mastrocesare, Pizzanelli, Beccia, Zadi. All. Progna

Arbitro: D'Ambrosio di Caserta. Assistenti: De Cicco e Varchetta di Nola.

Marcatori: 41'pt Santoro (C), 33'st Cerella (C), 35'st Fontana (B)

Note: Espulso Aprovitola al 44'st

Sconfitta casalinga per l'under 16 del Benevento. A vincere sul sintetico dell'Avellola è stato il Campobasso che si è portato in avanti nel punteggio dopo 41 minuti di gioco, grazie a un gol realizzato da Santoro. Nella ripresa, il Benevento ha cercato di pareggiare i conti, ma gli ospiti hanno raddoppiato al 33' con Cerella. Due minuti dopo, Fontana ha accorciato le distanze, ma non è bastato per evitare la sconfitta. Nel finale, il Campobasso ha anche fallito un calcio di rigore. Nella prossima giornata, la squadra di Leone sarà di scena a Giugliano.