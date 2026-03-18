Coppa Italia, al Potenza il primo round I lucani battono per 3 a 1 il Latina nella gara d'andata della competizione tricolore

Il Potenza domina la finale d'andata di Coppa Italia e chiude quasi i conti rifilando tre reti ai pontini di Gennaro Volpe. Un gol di Sylla nel finale tiene ancora aperto il cnfronto in vista della gara di ritorno che si giocherà il primo aprile al Francioni.

Il gol del vantaggio rossoblù arriva già al 5' con Murano. Rocchetti dall’out di sinistra serve una palla tesa e rasoterra per il bomber numero nove che apre il piatto e disegna una traiettoria diretta al secondo palo imprendibile per Mastrantonio.

Il Potenza al 31’ trova il raddoppio. Felippe immagina un corridoio alle spalle di Dutu e lo disegna, Schimmenti raccoglie l’invito, controlla e da posizione defilata è implacabile con il suo mancino forte e teso sul palo opposto per un due a zero meritato.

Inizia la ripresa e il Potenza dopo soli 4 giri di lancette conquista un rigore. Su un cross dalla sinistra di D’Auria, Marenco tocca la palla con la mano, non ha nessuna esitazione il direttore di gara Gauzolino di Torino che indica il dischetto dove posiziona la sfera Felippe, il suo mancino spiazza Mastrantonio, per il 3-0 rossoblù. Potenza padrone del campo e vicino persino al quarto gol.

Al 40'’ accorcia le distanze il Latina da calcio piazzato. Batte la punizione Scravaglieri, svetta di testa più in alto di tutti Sylla, subentato a Parigi nella ripresa, per una rete che vale poco per il risultato finale ma che in vista della gara di ritorno è una boccata d’ossigeno importante per i laziali.

POTENZA-LATINA 3-1

POTENZA (4-3-3) Cucchietti; Kirwa, Riggio, Camigliani, Rocchetti; Siatounis, Felippe, Castorani (dal 59’ Erradi); Schimmenti(dal 70’ Delle Monache), Murano(dal 70’ Selleri), D’Auria (dal 59’ Petrungaro). A disposizione: Franchi, Guiotto, Landi, Delle Monache, Mazzeo, Balzano, Maisto, Ghisolfi, Adjapong. All. Pietro De Giorgio

LATINA (3-4-1-2) Mastrantonio, Parodi, Marenco, Dutu (dal 58’ Porro); Tommaselli (dal 46’ Scravaglieri), Hergheligiu (dal 80’ D’Angelo), De Ciancio, Pace; Cioffi, Pellitteri (dal 75’ Fasan); Parigi (dal 59’ Sylla). A disposizione: Basti, Iosa, Di Giovannantonio, De Marchi, Vona, Quieto. All. Cisco Guida

ARBITRO, Gauzolino di Torino. Guardalinee: Linari di Firenze e Decorato di Cosenza, 4’ uff. Burlando di Genova

MARCATORI: 5' pt Murano (P), 31' pt Schimmenti (P), 4' st Felippe (P), 40' st Sylla

ESPULSI: Cioffi (L)

AMMONITI: Schimmenti (P), Castorani (P), Hergheligiu (L), Sylla (L)





NOTE: Spettatori: 4857. Incasso Lordo: 63.377,22