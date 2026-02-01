Under 17, pari del Benevento a Latina: al gol di Lissoni ha risposto Migliaccio I giallorossi di Schiavi tornano nel Sannio con un punto

Latina-Benevento 1-1

Latina: Tattoni, Iacobelli, Papa, Parente, Cucchi (12'st Degli Stefani), Palomba (21'st De Riggi), Tomassetti (24'st Argentino), Rossi (25'st Di Raimo), Lissoni (25'st Caramanica), Pantalone (25'st Caciotti), Atzeni. A disp.: Multisanti, Corvino, Cataldi. All.: Ciciotti

Benevento: Sessa, Petrizzo, Pane (35'st Spinesi), Viscovo (18'st Carandente), Picardi (18'st Colella), Jerradi, Lo Russo (1'st Cammarota), Baldacci (1'st Perfetto), Amico, De Benedetto, Pirozzi (35'st Migliaccio). A disp.: Tagliente, Maione, Liguori. All.: Schiavi

Arbitro: Delfino di Roma 1. Assistenti: Olivieri e Boccia di Aprilia

Marcatori: 29'pt Lissoni, 38'st Migliaccio

Note: Espulsi 40'st Iacobelli e 41'st Colella

Pareggio per l'under 17 del Benevento rimediato in terra pontina contro il Latina. Il primo tempo si è chiuso con i padroni di casa in vantaggio, grazie a un gol di Lissoni realizzato dopo ventinove minuti di gioco. Nella ripresa, la Strega pareggia i conti al 38'st con Migliaccio. Entrambe le formazioni chiudono la partita in dieci. Per il Latina è stato espulso Iacobelli al 40' della ripresa, mentre in pieno recupero anche Colella ha guadagnato anticipatamente l'uscita dal campo. Nella prossima giornata, la squadra di Schiavi (anche lui espulso) affronterà il Cerignola.