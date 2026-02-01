Under 15, sconfitta del Benevento sul campo del Latina I giallorossi di Festa sono caduti col punteggio di 3-2

Latina-Benevento 3-2

Latina: Bartolini, Viti, Foku, Delgado, De Angelis, Poli (22'st D'Onorio), Velazquez (22'st Lorenzetti), Lambiasi, D'Angeli (15'st Falconio), Cretella, Pacilli. A disp.: Rinaldi, Libertino, Perica, Tognoloni, Scarciello, Consalvo. All.: Cappiello

Benevento: Ippolito, Sansaro, Gargiulo (40'st De Rosa), Kaba Diakite (27'st Mastrovito), Licciardi (25'pt De Vito)(30'st Renzi), Circelli, Grosso La Valle (40'st Goglia), Ronga, Picarella (30'st Maglia), Di Laora, Mirra (30'st Santarpia). A disp.: Boccia, Laurenza. All.: Festa

Arbitro: Caschera di Latina. Assistenti: Di Somma di Aprilia e Marcheselli di Latina

Marcatori: 5'pt Viti, 21'pt Picarella, 14'st Grosso La Valle, 24'st Foku, 34'st Delgado

Note: Espulsi Di Laora al 36'st e Gargiulo al 44'st

Seconda sconfitta stagionale per l'under 15 del Benevento Calcio. I giallorossi guidati da Festa sono caduti in casa del Latina con il punteggio di 3-2. I padroni di casa sono riusciti a sbloccare il risultato dopo cinque minuti di gioco, poi Picarella ha pareggiato i conti al 21'. Nella ripresa, Grosso La Valle ha siglato il 2-1, permettendo al Benevento di passare in vantaggio. La gioia è durata poco per la squadra di Festa, considerato che Foku e Delgado hanno ribaltato risultato. Come se non bastasse, la Strega ha chiuso il match anche in nove uomini a causa delle espulsioni rimediate da Di Laora e Gargiulo, che quindi salteranno il match della prossima giornata, quando i giallorossi affronteranno all'Avellola i pari età del Cerignola.