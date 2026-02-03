Aree F del Puc: sentenza Tar conferma operato corretto dell'Amministrazione Respinto un ricorso-pilota formulato da alcuni cittadini

Il TAR Campania con sentenza dello scorso 2 febbraio ha respinto un ricorso-pilota formulato da alcuni cittadini titolari di suoli con destinazione F – in particolare F2Z (spazi pubblici destinati a verde e impianti per il gioco e lo sport) del vigente PUC di Benevento.

La questione è di peculiare rilievo in quanto numerosi cittadini hanno ritenuto che tutte le aree F del Comune, contenenti a loro dire vincoli di tipo espropriativo, essendo trascorsi 5 anni (2013/2018) dall’approvazione del PUC, fossero divenute aree bianche e cioè prive di disciplina urbanistica di riferimento.

In queste condizioni da parte dei ricorrenti si era richiesta al Comune una riqualificazione dell’area idonea ad un utilizzo residenziale di tali aree come i lotti vicini.

La Giunta Mastella si è trovata, dunque, a dover fronteggiare gli inadempimenti programmatici della precedente Amministrazione, e nel contempo a dover tutelare il territorio comunale in vista del nuovo Piano Urbanistico Comunale in corso di approvazione.

Si è pertanto deciso di approvare una delibera ricognitiva dell’accaduto – delibera n. 321 del 29.11.2024 – nella quale le funzioni di interesse pubblico delle aree F1Z, F2Z, F3 del PUC del 2012 sono state confermate, dando nel contempo indirizzo agli Uffici Comunali di consentire, tramite strumenti convenzionati, su richiesta dei privati titolari delle aree, la realizzazione di opere di urbanizzazione anche in assenza di approvazione degli atti di programmazione degli interventi – API - aggiornati.

La sentenza del TAR conferma appieno il corretto operato dell’Amministrazione nonché la corretta impostazione della delibera 321/2024 in quanto, nelle more dell’approvazione del nuovo Piani Urbanistico Comunale, da un lato ha adottato indirizzi operativi volti a colmare il vulnus creato dall’abrogazione dell’art. 25 della Legge n. 16/2004 che aveva istituito gli API, salvaguardando, così, al contempo, le aree destinate a servizi contenute nell’attuale PUC.