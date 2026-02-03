Elezioni provinciali: accordo tra Lega e Noi Moderati Correranno uniti nella lista civica “Sannio Insieme”

In vista delle prossime elezioni provinciali, la Lega e Noi Moderati ufficializzano l’accordo politico che le vedrà correre all’interno della civica “Sannio Insieme”, denominazione già condivisa dalle parti.

L’intesa è stata definita a seguito dell’incontro tra il commissario provinciale della Lega, Domenico Parisi, e il segretario provinciale di NOI Moderati Alessandro Mauro, durante il quale è stata confermata una linea politica comune basata su collaborazione e attenzione concreta alle esigenze del Sannio. L’accordo rappresenta un passaggio importante in vista della competizione elettorale provinciale e rafforza un progetto politico che punta a offrire una proposta credibile e responsabile per le esigenze territoriali del Sannio. “Si tratta di una scelta di responsabilità – spiegano i due vertici provinciali Parisi e Mauro – che nasce dalla volontà di lavorare per il bene del territorio, mettendo al centro i comuni, gli amministratori locali e le reali necessità del Sannio”. Nei prossimi giorni saranno comunicati ulteriori dettagli relativi al programma e alle candidature.

