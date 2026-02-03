Picerno, il dg Greco ammette: "Ho chiesto Carfora al Benevento, ma..." Le parole del dirigente rossoblù, nel corso di Ottogol

Nel corso di Ottogol è intervenuto anche Vincenzo Greco, direttore generale del Picerno, prossimo avversario del Benevento. Il dirigente rossoblù ha esordito nel parlare del match dell'andata, giocato al Curcio e terminato col punteggio di 2-2: "All’andata il Benevento ha disputato un grande primo tempo, mentre nella ripresa la mia squadra ha risposto molto bene. Il pareggio è stato meritato, anzi poteva trasformarsi anche in una vittoria per il Picerno. Ricordo diverse occasioni importanti nel finale: con un pizzico di cinismo in più avremmo potuto portare a casa i tre punti".

Greco punta il match col Benevento di venerdì

"Venerdì affronteremo il Benevento con grandi motivazioni, contro una squadra molto forte che esprime un ottimo calcio, ma che concede anche qualche opportunità. Arriveremo con grande rispetto, ma con la necessità di fare punti. Abbiamo bisogno di uscire da questa situazione di classifica non positiva. Vogliamo disputare una buona prestazione e poi speriamo che il campo ci dica che siamo stati bravi a portare a casa un risultato positivo".

Il punto di Greco sul campionato

"Il campionato è molto equilibrato: ogni domenica assistiamo a risultati inaspettati, come la sconfitta del Catania a Sorrento. I siciliani hanno sofferto parecchio il gioco dei costieri. Ogni partita nasconde delle insidie e credo che questo campionato si deciderà soltanto nelle ultime giornate".

"Volevo Carfora"

"Per me il Benevento è una vera e propria corazzata. Tra le squadre di vertice è quella che esprime il calcio più bello. Ho provato più volte a portare a Picerno alcuni giovani del Benevento, perché parliamo di elementi di grande valore. Carfora è uno di questi: lo considero un calciatore di altissima qualità, da noi sarebbe stato un top player. Ho cercato anche Viscardi e Sena, tutti profili di livello assoluto che, in un contesto come quello di Picerno, potrebbero trovare lo spazio giusto per crescere ulteriormente".