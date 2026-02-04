Museo Arcos Benevento: un Carnevale da veri esploratori dell’Antico Egitto Sabato 14 e martedì 17 febbraio

Tra misteri millenari, divinità leggendarie e tanta fantasia, la Sezione Egizia del Museo ARCOS invita i più piccoli a vivere un’esperienza unica con “Crea la tua maschera. I segreti delle mummie e le divinità egizie”, il laboratorio creativo dedicato agli alunni della scuola primaria e promosso dalla Provincia di Benevento, in collaborazione con Sannio Europa, società in house che cura la gestione e la promozione della rete museale provinciale.

L’avventura prende vita sabato 14 febbraio, alle ore 16.00, e martedì 17 febbraio, alle ore 17.00, quando i bambini diventeranno protagonisti assoluti, trasformandosi in piccoli artisti ed esploratori pronti a viaggiare con la fantasia tra templi, miti e simboli dell’Antico Egitto.

Tra video immersivi, immagini suggestive e puzzle giganti, i partecipanti verranno catapultati in un mondo affascinante e misterioso, per poi entrare nel cuore dell’esperienza: un laboratorio creativo in cui, con carta, cartone e materiali di recupero, daranno vita a una maschera tridimensionale ispirata a divinità iconiche come Anubi, Horus e Iside.

Un’occasione speciale per imparare giocando, sperimentare con le mani, liberare la creatività e scoprire il valore del riciclo creativo, in un’atmosfera allegra e coinvolgente. Così il museo si trasforma in un luogo di avventura e scoperta, dove la storia prende forma… maschera dopo maschera.