Benevento, primo giorno in giallorosso per Raffaele Celia. LE FOTO E' arrivato ieri sera nel Sannio e stamattina ha già preso parte all'allenamento con i nuovi compagn

Primo giorno in giallorosso anche per Raffaele Celia, l'esterno mancino proveniente dal Cesena. Il reatino è giunto nel Sannio ieri sera e stamattina si è aggregato ai nuovi compagni per la prima seduta di allenamento. Condizione soddisfacente, visto che era in piena attività con la squadra romagnola. Così come Kouan, che stava disputando un gran campionato nelle file del Cosenza. Il Benevento era stato molto chiaro: chi dovrà venire a dare una mano al gruppo dovrà essere già rodato e pronto per l'uso. Così sia l'ivoriano che l'ex Cesena sono pronti per essere impiegati eventualmente anche venerdì contro il Picerno.

La squadra stamattina ha svolto la normale seduta di allenamento all'Antistadio Imbriani, nonostante nel corso della mattinata il tempo sia decisamente peggiorato. Ormai Floro Flores ha abituato a trasferire la squadra all'Avellola in caso di pioggia, ma questa volta la seduta è continuata sull'erba naturale dell'Imbriani.

La squadra si avvicina rapidamente alla sfida con il Picerno di venerdì sera, una partita da vincere per continuare la corsa in vetta alla classifica. La squadra di Bertotto ha cambiato pelle, rivoltando come un guanto il vecchio organico. Una vera e propria incognita dunque, corroborata da sei risultati utili di fila. Il Benevento avrà da battere una squadra rognosa, ma come sempre non avrà alternative alla vittoria.