Giurano undici neo avvocati ed una praticante: ecco chi sono Benevento. Ordine forese, la cerimonia nel pomeriggio

Sono undici i neo avvocati che, dopo aver superato l'esame di abilitazione professionale, giureranno questo pomeriggio nella sala dell'Ordine forense, che vanta oltre 1800 iscritti.

Si tratta di Mariassunta Corsano, Mattia Lombardi, Umberto Luongo, Gabriella Miranda, Maria Morgillo, Alessandro Orfano, Nicola Padula, Vittoria Porreca, Angelo Procaccini, Orlando Zullo e Francesco Maria Sguera. Cerimonia anche per la praticante Lucia Antonietta Barrasso.

Inevitabile un comprensibile pizzico di emozione per tutti al momento della lettura della formula: "Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i princìpi del nostro ordinamento".

A tutti i complimenti di Ottopagine.it