Università del Sannio, consigliere regionale Errico incontra la rettrice Moreno

“Serve una strategia condivisa per il rilancio del territorio”

universita del sannio consigliere regionale errico incontra la rettrice moreno
Benevento.  

Si è svolto questa mattina, presso la sede dell’Università degli Studi del Sannio in piazza Guerrazzi, un incontro istituzionale tra il consigliere regionale Fernando Errico e la rettrice dell’ateneo sannita, professoressa Maria Moreno. Un confronto proficuo e improntato alla collaborazione, finalizzato a rafforzare il dialogo tra istituzioni regionali e mondo accademico e a costruire una sinergia concreta sui principali temi di sviluppo del territorio. Al centro del colloquio, la necessità di una strategia condivisa per le aree interne. “Immaginare interventi scollegati - ha sottolineato Errico - rischia solo di alimentare contrapposizioni strumentali tra maggioranza e minoranza. Il fine deve essere unico: fare sistema e affrontare problemi evidenti con una visione comune.

La Campania è una regione complessa e il Sannio non è un’area semplice, proprio per questo servono scelte chiare e una reale sinergia istituzionale”. Ampio spazio è stato dedicato al tema dell’attrattività dell’Università del Sannio. Pur riconoscendo gli investimenti realizzati negli ultimi anni, il consigliere regionale ha evidenziato una criticità strutturale: “Il vero nodo resta quello dei trasporti. I collegamenti sono praticamente inesistenti. Se uno studente non riesce a raggiungere l’università, è costretto a trasferirsi o a scegliere altri atenei. Serve una mobilitazione istituzionale vera, senza steccati ideologici”.

La rettrice Maria Moreno ha rimarcato il ruolo dell’ateneo come luogo di dialogo e sintesi istituzionale. “Sto incontrando i rappresentanti politici del territorio con l’intento, insieme alle altre istituzioni, di farci promotori di un tavolo di confronto ampio e condiviso, che coinvolga tutte le forze politiche impegnate nello sviluppo del territorio – ha dichiarato –. L’Università del Sannio intende offrire uno spazio di dialogo e di ascolto, nella convinzione che la collaborazione tra istituzioni sia un elemento fondamentale per affrontare in modo efficace le sfide economiche, sociali e culturali che riguardano le nostre comunità”. È stato inoltre ribadito il ruolo strategico che l’ateneo può e deve svolgere come catalizzatore di sviluppo: dalla formazione al supporto alle imprese alla collaborazione con Asl, Prefettura e sistema produttivo. “Occorre costruire una rete stabile - ha aggiunto Errico - capace di elaborare proposte concrete e dati solidi da portare ai tavoli regionali e nazionali”. Infine, un passaggio sul possibile potenziamento delle discipline sanitarie. “Servono risorse, strutture ospedaliere adeguate e una rete formativa reale. In caso contrario si rischia di costruire cattedrali nel deserto, con una perdita di credibilità che il territorio non può permettersi”, ha concluso Errico.

