Pontelandolfo. Storia e tradizione: 14 e 15 Febbraio torna Lancio della Ruzzola Non solo un gioco ma un rito identitario nato in epoca medievale come sfida tra pastori sin dal 1300

C’è un suono particolare che riecheggia tra le pietre e i vicoli di Pontelandolfo: il rotolare frenetico di una forma di formaggio che sfida la gravità e il tempo. È il gioco della Ruzzola, una tradizione secolare che affonda le sue radici nel lontano 1300 e che, il prossimo 14 e 15 febbraio, tornerà protagonista in un weekend che promette di unire l'Italia intera all'insegna del folklore.

Quest’anno, il fascino del passato incontrerà l’estetica senza tempo dei motori: ad accompagnare il lancio della ruzzola ci saranno infatti i soci dell'associazione locale "Fuori Fase", che hanno chiamato a raccolta equipaggi e collezionisti di Volkswagen d'epoca provenienti da tutta Italia.

Un Raduno Nazionale tra Borgo e Strada

Il borgo sannita si prepara a diventare una galleria a cielo aperto. Maggiolini, furgoncini Bulli e varianti d'epoca arriveranno da ogni regione, guidati da appassionati pronti a macinare chilometri per sostenere l'associazione "La Ruzzola". L'obiettivo è nobile: far conoscere le peculiarità di questo gioco millenario a chi non lo ha mai visto, creando un ponte tra la cultura automobilistica e le radici rurali del territorio.

Un Viaggio nel Tempo (dal 1300 a oggi)

Il lancio della ruzzola non è solo un gioco, ma un rito identitario nato in epoca medievale come sfida tra pastori. Consiste nel lanciare una forma di formaggio stagionato (estremamente duro) il più lontano possibile lungo un percorso stradale, utilizzando una fettuccia di stoffa per imprimergli una rotazione potente.

Grazie alla sinergia tra le due associazioni, i visitatori e gli equipaggi in visita potranno: Ammirare il Lancio Professionale: I campioni locali si sfideranno in traiettorie millimetriche tra le curve del paese. Mettersi alla Prova: Chiunque potrà provare l'ebbrezza di lanciare una forma lungo le strade, imparando la tecnica corretta dagli esperti dell'associazione "La Ruzzola". Scoprire i Sapori Locali: Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti tipici e il formaggio locale, protagonista assoluto della festa sia come "attrezzo sportivo" che come eccellenza gastronomica.

Pontelandolfo, Capitale della Tradizione

L'unione tra il rombo dei motori raffreddati ad aria e il rotolare della ruzzola trasformerà Pontelandolfo in una meta turistica d'eccellenza per il weekend di metà febbraio. Un evento che dimostra come le tradizioni del XIV secolo possano ancora attrarre turisti e curiosi da tutta la penisola, grazie alla passione di chi, come i ragazzi di "Fuori Fase" e "La Ruzzola", non smette di valorizzare le proprie origini.