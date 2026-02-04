Polizia di Stato. Giuliana Postiglione nominata Primo dirigente E' in servizio presso la Questura di Benevento a capo della Divisione della Polizia amministrativa

Importante riconoscimento per Giuliana Postiglione (nella foto con il Questore Trabunella), in servizio presso la Questura di Benevento nominata Primo Dirigente e ammessa al prossimo corso di formazione dirigenziale con delibera del Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato.

Trasferita alla Questura di Benevento il 21 ottobre 2024, la dottoressa Postiglione ha assunto l’incarico di reggente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale l’1 gennaio 2025.

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Salerno ha conseguito i titoli di specialista in Diritto del Lavoro e relazioni Industriali ed il Master di II livello in Criminologia urbana presso l’Università Federico II di Napoli.

È entrata a far parte della Polizia di Stato nel 1999, quando ha frequentato il 91° corso per Commissari della Polizia di Stato al termine del quale ha diretto il Commissariato di Polizia e il Settore di Polizia di frontiera di Luino in provincia di Varese. Successivamente alla Polizia di Frontiera aerea presso l'aeroporto milanese di Linate. Ha diretto la Polizia di frontiera del porto e aeroporto di Salerno ed è stata membro della Commissione provinciale Richiedenti Asilo politico di Salerno, poi dirigente del Commissariato di Sarno. Prima di essere trasferita alla Questura di Benevento ha diretto l'Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, occupandosi dell'emergenza sbarchi migranti e delle problematiche inerenti i decreti flussi.

È capo scorta dei servizi rimpatri per migranti irregolari ed ispettore del Nucleo Nazionale Vigilanza e controllo del Ministero dell'Interno che si occupa della sicurezza delle strutture portuali italiane.